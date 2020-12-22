Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять

Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви

Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?

Русский язык в Украине так и не получилось задавить

22.12.20 22:27

В Минздраве рассказали, сколько мутаций генома коронавируса известно на сегодняшний день

22.12.20 20:29

Как оказалось, алкоголь притягивает коронавирус

22.12.20 20:18

Лучшие фильмы 2020 года от Arthouse Traffic покажут в кинотеатре «Жовтень»

22.12.20 19:55

В Минздраве рассказали, какой вакциной скорее всего будут вакцинировать украинцев

22.12.20 18:59

Главные новости за 22 декабря 2020 года

22.12.20 17:15

Митрополит Антоний объяснил, как понять разницу между жертвенностью и гордостью

22.12.20 17:01

Украинскую делегацию в ТКГ опять поймали на неправде: Донецк так и не получил от Киева списков лиц для обмена, — Розенбаум