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Новости > Как оказалось, алкоголь притягивает коронавирус

Как оказалось, алкоголь притягивает коронавирус

Агата Кловская
22.12.20 20:29
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Как оказалось, алкоголь притягивает коронавирус

Главное: Алкоголь и табак увеличивают риск заражения COVID-19. Об этом сказал нарколог.

Детали: Российский психиатр-нарколог Евгений Брюн поведал, что увеличивает риск заражения COVID-19. Его цитируют местные СМИ.

Эксперт заверил: «Потребление алкоголя, наркотиков, никотинсодержащей продукции повышает вероятность заражения коронавирусной инфекцией и утяжеляет течение заболевания».

Медик добавил: «Больные, которые страдают алкоголизмом, более тяжело переносят коронавирусную инфекцию».

В тему: мы писали, что в Украине вновь значительно выросла смертность от COVID-19.

Тэги: алкоголь, здоровье, мир, коронавирус

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