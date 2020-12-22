Как оказалось, алкоголь притягивает коронавирус

Главное: Алкоголь и табак увеличивают риск заражения COVID-19. Об этом сказал нарколог.
Детали: Российский психиатр-нарколог Евгений Брюн поведал, что увеличивает риск заражения COVID-19. Его цитируют местные СМИ.
Эксперт заверил: «Потребление алкоголя, наркотиков, никотинсодержащей продукции повышает вероятность заражения коронавирусной инфекцией и утяжеляет течение заболевания».
Медик добавил: «Больные, которые страдают алкоголизмом, более тяжело переносят коронавирусную инфекцию».
В тему: мы писали, что в Украине вновь значительно выросла смертность от COVID-19.