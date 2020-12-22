Антибиотики в Украине хотят продавать только по электронному рецепту

Главное: Антибиотики в Украине могут продавать по электронному рецепту. Таковы планы правительства.

Детали: В Украине хотят продавать антибиотики исключительно по электронному рецепту. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Чиновник при этом сказал, что его ведомство негативно относится к употреблению антибиотиков для лечения COVID-19.

Министр добавил, что антибиотики должны продаваться по электронному рецепту, а Минздрав сейчас уже разрабатывает соответствующую систему, внедрить которую планирую следующей весной.

Он говорит: «Ее модуль должен стартовать 1 апреля. Сначала он начнет работать с инсулином, препаратами для имунносупресиями и наркосодержащими препаратами. Дальше антибиотики исключительно по электронным рецептам. Мы также усиливаем контроль в отношении выпуска рецептов».

В тему: мы писали, что в Украине вновь значительно выросла смертность от COVID-19.