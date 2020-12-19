Смертность от коронавируса в Украине остается ужасающе высокой

Главное: Жертвами COVID-19 за сутки в Украине стали 213 человек. Данные на 19 декабря.

Детали: Коронавирус в Украине не отступает. Данные на субботу, 19 декабря, приводит министр здравоохранения Максим Степанов.

Было выявлено еще 11 742 случаев заразы. С начала пандемии заболели 956 123 человек, а выздоровели 574 536 людей.

За сутки провели 60 089 тестов: методом ПЦР – 39 258, методом ИФА – 20 831.

Наибольший прирост больных зафиксирован в Киеве – в 1 364 человек.

По стране за отчетный период госпитализировали 2 865 человек, а выздоровели 13 314 пациента.

При этом скончались 213 человек. За все время COVID-19 унес уже 16 469 жизней.

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