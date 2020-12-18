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Новости > В РПЦ напомнили, что ПЦУ нельзя назвать полностью независимой от Константинополя

В РПЦ напомнили, что ПЦУ нельзя назвать полностью независимой от Константинополя

Александра Кудрявцева
18.12.20 16:34
128
В РПЦ напомнили, что ПЦУ нельзя назвать полностью независимой от Константинополя

Главное: Православная Церковь Украины не является полностью независимой и самостоятельной.

Детали: Об этом председатель Синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда написал в своем Телеграм-канале, комментируя заявление главы ПЦУ Епифания о том, что ПЦУ является Церковью-Матерью для Русской Православной Церкви.

«Русская Православная Церковь —одна из поместных церквей, и именно как такую мы ее воспринимаем — нашу дочку, рожденную от Днепровской купели через миссионеров, которые проповедовали Евангелие, разойдясь из Киева по всей Руси», — сказал Епифаний.

По мнению Владимира Легойды, слова главы ПЦУ можно трактовать двояко, поскольку ПЦУ — это «искусственно соединенные два года назад раскольнические группировки, отколовшиеся от... Русской Православной Церкви, причем, по историческим меркам, — вчера. И не более того».

Однако, с другой стороны заявление Предстоятеля ПЦУ можно оценить таким образом, что Епифаний воспринимает себя как клирика структуры Константинопольского Патриархата.

«Исторически Константинопольский Патриархат для Русской Православной Церкви — это действительно Церковь-Мать. И в Русской Православной Церкви этого никогда не забывали и не отрицали. Да и сам Константинополь не дает об этом забыть постоянными напоминаниями. Но если рассматривать слова Думенко с этой точки зрения, тогда ни о какой независимости, самостоятельности, автокефалии „СЦУ-ПЦУ“ говорить не приходится. Ее нет даже на уровне собственной риторики, не говоря уж о большем», — заключил Легойда.

В тему: Предстоятель УПЦ возглавил список религиозных лидеров в рейтинге самых влиятельных людей Украины.

 
 
Тэги: РПЦ, новости православия, УПЦ, ПЦУ

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