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Новости > Коронавирус во время беременности: врачи сделали неожиданное открытие

Коронавирус во время беременности: врачи сделали неожиданное открытие

Агата Кловская
20.12.20 14:56
1028
Коронавирус во время беременности: врачи сделали неожиданное открытие

Главное: Сингапурские врачи сделали знаковое открытие. У новорожденных детей, чьи матери переболели коронавирусом во время беременности, обнаружены антитела к этой болячке.

Детали: Специалисты Сингапурской исследовательской сети акушерства заявили, что у женщин, перенесших коронавирусную инфекцию во время беременности, родились дети с антителами к вирусу. Об этом сообщает «Интерфакс».

На момент публикации исследования пять женщин родили, у всех их детей были антитела, но они не были инфицированы вирусом, хотя еще не ясно, какой уровень защиты они (антитела) могут обеспечить, предупреждают специалисты.

Исследование также показало, что беременные женщины переносят коронавирус не хуже, чем другие категории пациентов.

Все участницы исследования полностью выздоровели, однако двое из них потеряли детей при рождении. По мнению специалистов, в одном случае причиной могли служить осложнения, вызванные коронавирусом.

Стоит добавить, что объектом этого исследования были всего лишь 16 женщин.

В тему: Доктор Комаровский дал неожиданный совет людям, больным коронавирусом

Тэги: общество, беременность, здоровье, дети, исследование, врачи, коронавирус

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