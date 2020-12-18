В сети доступен сборник исторических статей на основе рассекреченных архивов КГБ о репрессированных верующих

Главное: Онлайн доступен сборник на основе рассекреченных архивов КГБ о репрессированных верующих и священниках.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, в издание «Церковь мучеников: гонение на веру и Церковь в ХХ веке» вошли материалы прошедшей 6–7 февраля 2020 года в Киево-Печерской Лавре одноименной международной конференции.

«В представленных материалах известные историки, богословы и исследователи изучают факты гонений и репрессий советской власти против православных иерархов, священников и верующих, описывают подвиги святых новомучеников и исповедников Православной Церкви, пострадавших в ХХ столетии от безбожного коммунистического режима», — указано в аннотации.

Всего в сборник вошло 55 статей учёных из Украины, Беларуси, Великобритании, Грузии, Италии, Латвии, Молдовы, Польши, России, Румынии, Сербии, Словакии, США, Франции и Эстонии.

Издание будет интересно специалистам по истории Церкви и репрессивной политике советской власти, священнослужителям и всем, кто интересуется церковной историей.

Скачать сборник можно по ссылке.

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