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Новости > Число жертв коронавируса в Украине быстро растет: данные на 18 декабря

Число жертв коронавируса в Украине быстро растет: данные на 18 декабря

Агата Кловская
18.12.20 08:46
478
Число жертв коронавируса в Украине быстро растет: данные на 18 декабря

Главное: За сутки COVID-19 унес в Украине 260 жизней. Выявлено еще 12 630 больных.

Детали: Число жертв коронавируса в Украине растет. Данные на пятницу, 18 декабря, приводит министр здравоохранения Максим Степанов.

Чиновник сообщил, что за сутки выявили еще 12 630 случаев заразы. С начала пандемии заболели 944 381 человек.

Было проведено 68 759 тестов: методом ПЦР – 42 340, методом ИФА – 26 419.

Наибольший прирост больных зафиксирован в Киеве – 1 658 человек.

Госпитализировали по всей стране 2 904 людей.

COVID-19 за сутки унес 260 жизней. Всего от заразы уже умерли 16 256 человек.

За все время выздоровели 561 222 человека.

В тему: мы писали, что коронавирус отбросил международный туризм на тридцать лет назад.

Тэги: Киев, общество, здоровье, новости Украины, коронавирус, пандемия, COVID-19

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