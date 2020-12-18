Коронавирус отбросил международный туризм на тридцать лет назад

Главное: Туризм в мире рухнул. Подробности говорят в ООН.

Детали: В ООН поведали подробности краха туризма в мире в уходящем году. Удар нанес COVID-19.

Всемирная туристская организация ООН сообщает, что туристическая отрасль потеряла 935 миллиардов долларов за первые десять месяцев этого года.

Эксперты говорят: «Мировой туризм вернулся к уровню 1990 года».

Отмечается, что за отчетный период туристов было на девятьсот миллионов человек меньше, чем в прошлом году (полтора миллиарда человек).

Прогнозируется, что число международных путешественников сократится на 70-75% по итогам 2020 года.

Ожидается, что ко второй половине 2021 года туризм может частично восстановиться.

Специалисты сообщают: «Возвращение к уровню 2019 года по числу международных прибытий, вероятно, займет от двух с половиной до четырех лет».

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