«Оппозиционная платформа – За жизнь» и «Слуга народа» лидируют в парламентских рейтингах партий, – опрос

Если бы выборы в Верховную Раду состоялись в ближайшие выходные, то в парламент прошло бы четыре партии. Как сообщает focus.ua, об этом говорится в опросе общественного мнения, проведенного компанией RTS («Роботизированные телесистемы») с 12 по 15 декабря 2020 года.

По результатам исследования, наибольшее количество голосов было бы отдано за партию «Слуга народа» (Д. Арахамия, А. Корниенко, Р. Стефанчук) — 24,7%, «Оппозиционную платформу — За жизнь» (Ю. Бойко, В. Медведчук, В. Рабинович) — 22,4%, «Европейскую солидарность» (П. Порошенко, А. Парубий, И. Геращенко) — 16,9% и «Батькивщину» (Ю. Тимошенко, С. Тарута) — 7,6%.

Другие партии набирают недостаточно для прохождения в парламент: «Партия Шария» — 4,1%, «За Майбутне» — 3,3%, Радикальная партия Олега Ляшко — 2,9%, «Сила и честь» — 2,4%, «Свобода» — 2,1%, «Украинская стратегия Гройсмана» — 1,9%, «Гражданская позиция» — 1,8%, «Голос» — 1,3%, «Самопомощь» — 1,3%, «Оппозиционный блок» — 0,9%, «Национальный корпус» — 0,5%.

Также по результатам исследования, больше половины украинцев поддерживают идею производства российской вакцины «Спутник V» на территории Украины. На вопрос «Нужно ли воспользоваться возможностью получения технологии для производства вакцины от коронавируса „Спутник V“ в Украине, что создаст возможности для контроля за производством и качеством вакцины, создания дополнительных рабочих мест и увеличения поступлений в государственный бюджет?» больше половины респондентов, а именно 55,2%, ответили утвердительно, еще 25,3% дали отрицательный ответ, а 19,5% затруднились с ответом на этот вопрос.

На вопрос «Считаете ли вы, что Украина способна справиться с коронавирусной эпидемией без помощи других стран мира?» положительный ответ дали только 18,5% опрошенных. 63,9% респондентов заявили: «Нет, Украина не может сама справиться с эпидемией». Еще 17,6% затруднились с ответом.

Также 55,5% украинцев считают, что Украине нужно закупать вакцину за рубежом, а 27,5% считают, что не нужно.

Для получения репрезентативной выборки было опрошено население Украины возрастом от 18 лет во всех областях Украины, кроме временно неконтролируемых районов Донецкой и Луганской областей, а также АР Крым.

Для получения ответов респондентов была использована технология CATI. Количество опрошенных — 3,000 человек. Статистическая погрешность исследования: +/- 2,8%. Опрос проходил 12-15 декабря 2020 года.