Психиатр назвал безопасную дозу алкоголя

Главное: Какая доза алкоголя безопасна для организма человека? Ответ дал нарколог.

Детали: Российский психиатр-нарколог Александр Ковтун поведал о безопасной дозе алкоголя, которую может выпить человека без вреда для организма. Его цитируют местные СМИ.

Эксперт отмечает, что существует даже лечебная доза – это чайная ложка алкоголя в качестве миорелаксанта, адаптогена и антистресса.

Он сказал: «Все, что больше, это уже токсические и ядовитые дозы, в той или иной степени это будет приносить вред».

В тему: ранее был назван популярный алкогольный напиток, вызывающий «дикое» похмелье.