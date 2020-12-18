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Новости > Психиатр назвал безопасную дозу алкоголя

Психиатр назвал безопасную дозу алкоголя

Агата Кловская
17.12.20 21:31
707
Психиатр назвал безопасную дозу алкоголя

Главное: Какая доза алкоголя безопасна для организма человека? Ответ дал нарколог.

Детали: Российский психиатр-нарколог Александр Ковтун поведал о безопасной дозе алкоголя, которую может выпить человека без вреда для организма. Его цитируют местные СМИ.

Эксперт отмечает, что существует даже лечебная доза – это чайная ложка алкоголя в качестве миорелаксанта, адаптогена и антистресса.

Он сказал: «Все, что больше, это уже токсические и ядовитые дозы, в той или иной степени это будет приносить вред».

В тему: ранее был назван популярный алкогольный напиток, вызывающий «дикое» похмелье.

Тэги: алкоголь, медицина, здоровье, мир, нарколог, психиатр

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