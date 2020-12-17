Коронавирус в Украине не снижает обороты: данные на 17 декабря

Главное: За сутки COVID-19 забрал в Украине 252 жизни. Появились последние данные.

Детали: Коронавирус в Украине не снижает обороты. Данные по заболеваемости на четверг, 17 декабря, приводит министр здравоохранения Максим Степанов.

Он сообщил, что за сутки выявлено еще 12 047 случаев заразы. Всего с начала пандемии заболели уже 931 751 человек.

Было проведено 65 561 тестов: методом ПЦР – 41 733, методом ИФА – 23 828.

Отмечается, что COVID-19 подтвердили у 594 детей и 535 медработников, а был госпитализированы 2 997 пациентов. При этом за отчетный период выздоровели 12 939 человек.

Наибольший прирост больных фиксировали в Киеве – 1 512 случаев.

За сутки жертвами заразы стали 252 человека. С начала пандемии скончались 15 996 людей.

Сейчас болеют 383 395 человек.

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