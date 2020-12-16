Вакцинация от коронавируса в Украине может начаться уже в феврале

Главное: Уже в феврале в Украине могут начать вакцинировать людей от коронавируса. Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов.

Детали: Украина может начать вакцинацию от СOVID-19 ранее, чем предполагалось. В Министерстве здравоохранения рассчитывают, что первые прививки будут сделаны уже в феврале 2021 года. Об этом на брифинге заявил министр Максим Степанов.

По его словам, по предварительным оценкам, Украина должна получить первые партии вакцины в I полугодии 2021 года — в конце I или в начале II квартала.

«Это идет по инициативе COVAX... Это уже подтверждено. Кроме того, сейчас мы работаем с производителями, у которых мы будем закупать вакцину... Мы пытаемся сделать так, чтобы эти вакцины пришли в Украину как можно ранее. Чтобы хотя бы первые вакцинации мы начали, мы поставили себе такую цель, начиная с февраля», — добавил Степанов.

Он также отметил, что президент Владимир Зеленский со своей стороны ведет переговоры о поставках вакцины с лидерами других государств.

В тему: Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль провел встречу с директором Европейского регионального бюро ВОЗ Хансом Клюге. И попросил ускорить поставки вакцины от COVID в Украину.