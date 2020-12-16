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Новости > Ученые доказали, что депрессия приводит к проблемам с сердцем

Ученые доказали, что депрессия приводит к проблемам с сердцем

Агата Кловская
16.12.20 09:15
740
Ученые доказали, что депрессия приводит к проблемам с сердцем

Главное: Депрессия может навредить сердцу. Об этом говорят ученые.

Детали: Исследователи из Кембриджского университета заявили, что депрессия имеет самые пагубные последствия для нашего здоровья. Их работу цитирует издание British Heart Foundation.

В отчете говорится: «Пациенты с симптомами депрессии более подвержены риску развития сердечных заболеваний и инсульта, чем те, у кого нет таких проблем».

В ходе своих наблюдений ученые установили следующее: «Люди с самыми тяжелыми симптомами депрессии впоследствии оказались более подвержены проблемам с сердцем».

Сообщается о 21 случае сердечных заболеваний и 15 инсультах на тысячу человек с наивысшими оценками симптомов и лишь 14 случаях болезней сердца и 10 инсультах в группе с низкими показателями.

В тему: ранее британские ученые обнаружили связь между заболеваемостью COVID-19 и психическими расстройствами.

Тэги: ученые, здоровье, мир, депрессия, сердечно-сосудистые заболевания

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