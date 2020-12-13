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Новости > Сосед рассказал о победившей болезнь Заворотнюк

Сосед рассказал о победившей болезнь Заворотнюк

Агата Кловская
13.12.20 12:14
597
Сосед рассказал о победившей болезнь Заворотнюк

Главное: Сосед и близкий друг российской актрисы Анастасии Заворотнюк заявил о ее победе над тяжелой болезнью.

Детали: Сосед актрисы Анастасии Заворотнюк Вячеслав Манучаров заявил о ее главной победе над болезнью. Как сообщает Lenta.ru, он постоянно находится на связи с актрисой.

По его словам, муж, дочь, семья и директор Заворотнюк «остановили болезнь». «Сегодня мы можем говорить о Насте как о живом человеке. Я считаю, что это самая главная победа. По сантиметрам, по кусочкам, по чуть-чуть к победе», — добавил он.

В тему: В середине сентября 2019 года стало известно, что популярная актриса Анастасия Заворотнюк больна неизлечимой формой рака мозга — глиобластомой и находится в больнице вместе с семьей.

Тогда же появилась информация о том, что она пошла на поправку, а родственники все это время молчали, чтобы не сглазить ее.

Известный нейрохирург Александр Коновалов сообщил в эфире российского телеканала о том, что Заворотнюк «при первых симптомах обратилась НМИЦ и прошла там обследование, после чего приняла решение лечиться в Германии», однако речь идет об одной из «самых опасных и трудно излечимых даже, по сути, неизлечимых опухолей».

В то же время известный российский врач-онколог, доктор медицинских наук Андрей Соколов заявил, что «рак мозга» ‒ это не диагноз, а всего лишь собирательное понятие. У каждого человека «он» проявляется по-разному ‒ необходимо учитывать, первична или вторична опухоль, где она располагается, сколько пациенту лет, есть ли у него какие-то хронические заболевания и многое другое. В связи с этим с уверенностью сказать, какая именно терапия поможет Заворотнюк, нельзя.

31 октября СМИ сообщили о том, что после двух операций на мозге Заворотнюк находится в сознании, общается с близкими и настроена излечиться.

13 декабря стало известно, что правая сторона тела актрисы остается парализованной.

В начале 2020 года СМИ сообщили, что Заворотнюк тайно покинула клинику, в которой проходила курс лечения.

В августе 2020 года Анастасия Заворотнюк вернулась домой после инновационного лечения в США.

Вскоре после этого ее состояние ухудшилось.

В ноябре певица Анна Калашникова рассказала, что внешность Заворотнюк после болезни изменилась. Однако это не мешает ее оптимистическому настрою.

Тэги: культура, Анастасия Заворотнюк, Вячеслав Манучаров

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