Скончался актер Валентин Гафт

Главное: Умер Валентин Гафт. Актеру было 85 лет.

Детали: Советский и российский актер Валентин Гафт умер в Москве. Произошло это в субботу, 12 декабря.

Актеру шел 86-й год жизни.

О смерти сообщила его супруга Ольга Остроумова, которая заявила, что у него произошел инсульт.

Справка: Валентин Гафт родился 2 сентября 1935 года в Москве. Он работал в Московском драматическом театре, Театре имени Моссовета, Ленкоме, Театре сатиры, а также в Московском театре Современник.

Снимался в фильмах «Семнадцать мгновений весны», «Здравствуйте, я ваша тетя!», «О бедном гусаре замолвите слово», «Чародеи» и многих других картинах.

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