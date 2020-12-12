«Бавария» и англичане: названы фавориты Лиги чемпионов

Главное: Названы фавориты битвы за победу в Лиге чемпионов. Появился своеобразный рейтинг.

Детали: Названы фавориты Лиги чемпионов. Свои прогнозы дали эксперты из авторитетной британской букмекерской конторы William Hill.

Главным претендентом на победу в турнире считают «Баварию», на которую ставят 3,75 к 1.

Также к фаворитам причисляют «Манчестер Сити» (5,5 к 1), «Ливерпуль» (7 к 1) и ПСЖ (11 к 1).

Примечательно, что на «Барселону» ставят всего 15 к 1, а на «Реал» ставки принимаются лишь как 17 к 1.

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