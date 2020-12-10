Названы опасные для мозгов продукты

Главное: Озвучены продукты, которые вредят мозгу. О них поведала ученый.

Детали: Американский ученый из Корнеллского университета Лиза Москони поведала о продуктах, которые вредят мозгу. И что нужно делать, чтобы его защитить.

Она говорит: «Продукты, содержащие насыщенные жиры животного происхождения, повышают риск развития заболеваний сердечнососудистой системы и когнитивных проблем».

Специалист поясняет: «Когда мы едим жирную, сладкую пищу и испытываем такие симптомы, как вялость, затуманенность мозга и сонливость. Эти симптомы возникают не в желудке, а в головном мозге».

Эксперт отмечает: «Такой рацион может привести к потере функциональных и структурных элементов мозга и сделать его более уязвимым к старению и деменции».

Медик поведала: «Чтобы предотвратить негативные последствия, врач рекомендовала принимать в пищу продукты, богатые антиоксидантами, в том числе витаминами С и Е, бета-каротином, жирными кислотами омега-3 и противовоспалительными витаминами В».

В тему: мы писали, что составлен список продуктов, которые способны «приглушить» коронавирус.