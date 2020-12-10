Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Названы опасные для мозгов продукты

Названы опасные для мозгов продукты

Агата Кловская
10.12.20 20:49
33
Названы опасные для мозгов продукты

Главное: Озвучены продукты, которые вредят мозгу. О них поведала ученый.

Детали: Американский ученый из Корнеллского университета Лиза Москони поведала о продуктах, которые вредят мозгу. И что нужно делать, чтобы его защитить.

Она говорит: «Продукты, содержащие насыщенные жиры животного происхождения, повышают риск развития заболеваний сердечнососудистой системы и когнитивных проблем».

Специалист поясняет: «Когда мы едим жирную, сладкую пищу и испытываем такие симптомы, как вялость, затуманенность мозга и сонливость. Эти симптомы возникают не в желудке, а в головном мозге».

Эксперт отмечает: «Такой рацион может привести к потере функциональных и структурных элементов мозга и сделать его более уязвимым к старению и деменции».

Медик поведала: «Чтобы предотвратить негативные последствия, врач рекомендовала принимать в пищу продукты, богатые антиоксидантами, в том числе витаминами С и Е, бета-каротином, жирными кислотами омега-3 и противовоспалительными витаминами В».

В тему: мы писали, что составлен список продуктов, которые способны «приглушить» коронавирус.

Тэги: здоровье, мозг

Комментарии

Статьи

10.12.20 11:22

Секретный полигон Дагвэй: зараженные блохи и тысячи трупов

Автор: Александр Флоранский

Интервью

15.10.20 09:36

Петр Науменко: Надеюсь, что верну мамонтов на родину в Гатное, а «Мамонт Парк» поможет развитию громады

Автор: Агата Кловская

Колонка автора
09.12.20 09:13

«Динамо» – «Ференцварош»: когда важнее всего результат!

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

На полгода позже, чем Россия и Запад. Когда Украина начнет вакцинацию от коронавируса
10.12.20 15:55

На полгода позже, чем Россия и Запад. Когда Украина начнет вакцинацию от коронавируса

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
Как правительство заражает людей ковидом
Как правительство заражает людей ковидом
Как правительство заражает людей ковидом
Как правительство заражает людей ковидом
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

Главные новости за 10 декабря 2020 года

Главные новости за 10 декабря 2020 года
10.12.20 18:58
327
Последние новости
10.12.20 20:49

Названы опасные для мозгов продукты
10.12.20 19:53

Дважды депутат парламента Венгрии погорел на контрабанде сигарет из Закарпатья
10.12.20 18:58

Главные новости за 10 декабря 2020 года
10.12.20 17:55

В УПЦ рассказали о социальной деятельности Церкви в борьбе с пандемией
10.12.20 17:43

В Киеве за совершение смертельного ДТП посадили бывшего прокурора ГПУ
10.12.20 16:37

Митрополит УПЦ посоветовал, как провести Рождественский пост
10.12.20 16:25

Облако солнечной плазмы накрыло нашу планету
Фото и Видео
Дважды депутат парламента Венгрии погорел на контрабанде сигарет из Закарпатья
Дважды депутат парламента Венгрии погорел на контрабанде сигарет из Закарпатья
Дважды депутат парламента Венгрии погорел на контрабанде сигарет из Закарпатья
Дважды депутат парламента Венгрии погорел на контрабанде сигарет из Закарпатья
Загадочный «монолит» появился на Замковой горе в Киеве
Загадочный «монолит» появился на Замковой горе в Киеве
Названы главные цвета 2021 года
Названы главные цвета 2021 года
Жуткое ДТП на киевской Шулявке унесло две жизни
Жуткое ДТП на киевской Шулявке унесло две жизни
Первый полет корабля, на котором человечество должно отправиться на Марс, окончился красочным взрывом
Первый полет корабля, на котором человечество должно отправиться на Марс, окончился красочным взрывом
«Негры» против «цыган»: расистский скандал в Лиге чемпионов получил неожиданное продолжение
«Негры» против «цыган»: расистский скандал в Лиге чемпионов получил неожиданное продолжение
Появилось эпичное видео пожара на химическом заводе в США
Появилось эпичное видео пожара на химическом заводе в США
Стали известны масштабы катастрофического потепления в Арктике
Стали известны масштабы катастрофического потепления в Арктике
В одном из столичных ТРЦ охрана жестоко расправилась с парнем без маски
В одном из столичных ТРЦ охрана жестоко расправилась с парнем без маски
В самом центре Полтавы горит здание, построенное еще при Котляревском
В самом центре Полтавы горит здание, построенное еще при Котляревском
fraza.com
Новости блогосферы
07.12.20 15:42

Украинские реформы - это страшно
24.10.20 09:05

Не хочешь молиться с еретиками и отступниками - ты враг народа!
17.10.20 21:59

Марихуана и иностранные базы в Украине. Очередная манипуляция от Зеленского
12.10.20 20:29

Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?

Опрос

На каком языке разговариваете вы и ваши дети?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.