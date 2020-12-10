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Новости > Страшная смерть украинца в аэропорту Лиссабона стоила должности главе португальских пограничников

Страшная смерть украинца в аэропорту Лиссабона стоила должности главе португальских пограничников

Александр Панько
10.12.20 09:57
218
Страшная смерть украинца в аэропорту Лиссабона стоила должности главе португальских пограничников

Главное: Глава Службы по делам иностранцев и границ Португалии Криштина Гатош подала в отставку на фоне скандала в связи с гибелью украинца в аэропорту Лиссабона.

Детали: Глава Службы по делам иностранцев и границ Португалии (SEF) Криштина Гатош подала в отставку. Как сообщает «Европейская правда» со ссылкой на Министерство внутренних дел страны, которому подчиняется SEF, это произошло по собственному желанию в рамках реформы с целью четко разделить полицейские и административные полномочия в вопросах взаимодействия с мигрантами и путешественниками, и использовать «более человечный и менее бюрократический подход».

Однако, по мнению одного из местных оппозиционных депутатов, Рикардо Лейте, «когда стали известны обстоятельства смерти гражданина Украины в аэропорту Лиссабона, отставка была единственным возможным выходом».

Представитель португальской Amnesty International Педро Нето отметил, что инцидент с гражданином Украины — не единичный случай, и ранее также случались ситуации ненадлежащего обращения с иностранцами, прибывающими в Португалию. По его мнению, для решения вопроса нужно лучше заботиться о подготовке сотрудников пограничной службы.

Упомянутый инцидент произошел в марте 2020 года. Тогда 40-летнего Игоря Гоменюка задержали в аэропорту столицы Португалии за попытку въехать в страну без действительной визы. Вскоре он умер в изоляторе.

Трех офицеров пограничной службы, причастных к инциденту, впоследствии задержали и предъявили им обвинения в убийстве.

Впоследствии Гатош в интервью СМИ заявила, что погибший гражданин Украины «явно подвергался пыткам».

В тему: В середине 2020 года двое украинцев незаконно пересекли украинско-польскую границу во время брифинга руководства пункта пропуска «Шегини» об огромных очередях в этом месте. Их оштрафовали на 170 грн.

Тэги: Украина, мир, смерть, граница, отставка, Португалия, аэропорт, Игорь Гоменюк

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