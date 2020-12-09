Число беженцев в мире аномально выросло

Главное: Число беженцев в мире растет. Появились данные ООН.

Детали: Число беженцев в мире рекордно выросло в 2020 году. Об этом говорят в ООН.

В докладе управления Верховного комиссара по делам беженцев говорится, что в уходящем году число вынужденно перемещенных лиц превысило восемьдесят миллионов человек.

Уточняется, что еще в начале года в мире насчитывалось около 79,5 миллионов людей, вынужденно покинувших свои дома вследствие преследований, конфликтов и нарушений прав человека.

В документе сказано: «Это 45,7 миллионов внутренне перемещенных лиц, 29,6 миллионов беженцев и 4,2 миллиона просителей убежища».

В ООН отмечают: «Насилие в ряде стран и регионов, включая Сирию, Демократическую Республику Конго, Сомали и Йемен, привело к новым перемещениям населения».

При этом указывается: «Пандемия COVID-19 создала дополнительные трудности для вынужденно покинувших родные места людей. В апреле 168 стран полностью или частично закрыли свои границы, а 90 государств не сделали никаких исключений для тех, кто ищет убежища».

Информируется: «За первые полгода на свою родину вернулись на 22% меньше беженцев, чем за тот же период прошлого года, а число заявок на предоставление убежища сократилось на треть».

По данным из 79 стран, по состоянию на середину 2020 года в мире насчитывалось 4,2 миллиона лиц без гражданства.

В тему: в прошлом году мы писали, что сотни мигрантов едва не сгорели заживо в испанском лагере.