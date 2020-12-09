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Новости > Кузьмин: Без решения властей украинские предприятия не могут начать производство вакцины от коронавируса

Кузьмин: Без решения властей украинские предприятия не могут начать производство вакцины от коронавируса

Автор: «Фраза»
08.12.20 23:10
155
Кузьмин: Без решения властей украинские предприятия не могут начать производство вакцины от коронавируса

Без решения властей украинские предприятия не могут начать производство вакцины от коронавируса. Каждый день промедления власти влияет на жизни людей. Об этом заявил народный депутат от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Ренат Кузьмин в эфире телеканала «112 Украина», сообщает NewsOne.

Политик прокомментировал производство российской вакцины «Спутник V» против коронавируса на харьковском фармацевтическом предприятии «Биолик».

«Предприятие заявляет, что у них есть все возможности, оборудование есть, возможности для хранения, для транспортировки, у них все есть. Они готовы это делать, нужно только пройти регистрацию. А регистрацию пройти в государственных регистрационных органах. Значит, государство должно взять на себя эту функцию и исполнить ее эффективно, качественно и быстро», — добавил Кузьмин.

Он подчеркнул, что в условиях пандемии правительство должно поддержать отечественное производство и создать для этого комфортные условия.

«Повторюсь еще раз: если государство это не сделает — это не наше государство. Это оккупационная власть. А вот правильно вы сказали, там на мази все. А если даже там чего-то и не на мази, то украинская власть в лице министерства здравоохранения должно на мази это устроить. Где-то что-то не так — пусть вмешаются и сделают, чтоб было так. Это же так просто», — подчеркнул нардеп.

Кузьмин также прокомментировал встречу Виктора Медведчука с директором НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Александром Гинцбургом и генеральным директором Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым.

«Медведчук — он же не бизнесмен сегодня. Он депутат парламента, он не может заключать контрактов на производство и всех остальных коммерческих контрактов. Для этого есть соответствующие службы, для этого есть представители украинских фармакологических компаний, батрак фармацевтических и представители украинской власти, министерства здравоохранения. Это их прямые обязанности. Конечно, контракта нет. Есть договоренности на высшем государственном уровне. И этими договоренностями действующая украинская власть должна воспользоваться», — акцентировал политик.

 
Как сообщал NEWSONE ранее, генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев, директор НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург и глава политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь», народный депутат Украины Виктор Медведчук провели встречу, в ходе которой обсуждалась возможность технологического трансфера и запуска производства на территории Украины российской вакцины «Спутник V» — первой в мире зарегистрированной вакцины против коронавируса.
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