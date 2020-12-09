Главные новости за 8 декабря 2020 года

- По заверению главы Минздрава Максима Степанова, первыми вакцинацию от коронавируса в Украине начнут проходить работники медицины, образования и правоохранительных органов.

- В Запорожье на обледеневшей дороге перевернулся «ЗАЗ 1102», в результате чего пострадали три девочки-подростков, находившихся в салоне автомобиля. По той же причине произошло ДТП под Одессой, в результате которого погиб водитель легкового автомобиля.

- Принудительной вакцинации не будет. Об этом говорят в ВОЗ.

- В США на бирже, наряду с нефтью и золотом, отныне будет торговаться также питьевая вода. Торги первыми фьючерсами ожидаются уже на этой неделе.

- Одним из первых людей, принявших вакцину от коронавируса в Великобритании оказался тезка знаменитого драматурга и поэта Уильяма Шекспира.

- Microsoft хочет заработать еще больше. В Windows 10 внедрят рекламу.