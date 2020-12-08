На Львовщине при странных обстоятельствах заживо сгорел малолетний ребенок

Главное: Двухлетний мальчик погиб в результате неосторожного обращения с огнем во Львовской области. При этом находившиеся рядом брат и сестра не пострадали.

Детали: Утром 8 декабря в Жидачеве от термических ожогов и отравления продуктами горения погиб малолетний ребенок. Как сообщает Отдел коммуникации полиции Львовской области, на месте происшествия правоохранители установили, что погибший мальчик в возрасте 2 года и 8 месяцев проживал в доме вместе с матерью, четырехлетней сестрой и шестилетним братом.

По предварительным данным, мальчик играл спичками и в какой-то момент на нем загорелась одежда. Когда произошла трагедия, дети находились в доме одни, без присмотра взрослых, поскольку мать была на работе. Чуть позже к ним пришла тетя, которая в итоге и вызвала медиков и полицию.

Двое других детей были доставлены в больницу для медосмотра, угрозы их жизни нет. Жилище также не пострадало.

Открыто уголовное производство по статье о злостном невыполнении обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство. Санкция статьи предусматривает наказание — ограничение свободы на срок от двух до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.

Правоохранители призывают родителей тщательно и ответственно относиться к выполнению своих обязанностей по уходу за детьми и никогда не оставлять их без присмотра взрослых.

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