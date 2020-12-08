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Новости > На Львовщине при странных обстоятельствах заживо сгорел малолетний ребенок

На Львовщине при странных обстоятельствах заживо сгорел малолетний ребенок

Александр Панько
08.12.20 15:51
507
На Львовщине при странных обстоятельствах заживо сгорел малолетний ребенок

Главное: Двухлетний мальчик погиб в результате неосторожного обращения с огнем во Львовской области. При этом находившиеся рядом брат и сестра не пострадали.

Детали: Утром 8 декабря в Жидачеве от термических ожогов и отравления продуктами горения погиб малолетний ребенок. Как сообщает Отдел коммуникации полиции Львовской области, на месте происшествия правоохранители установили, что погибший мальчик в возрасте 2 года и 8 месяцев проживал в доме вместе с матерью, четырехлетней сестрой и шестилетним братом.

По предварительным данным, мальчик играл спичками и в какой-то момент на нем загорелась одежда. Когда произошла трагедия, дети находились в доме одни, без присмотра взрослых, поскольку мать была на работе. Чуть позже к ним пришла тетя, которая в итоге и вызвала медиков и полицию.

Двое других детей были доставлены в больницу для медосмотра, угрозы их жизни нет. Жилище также не пострадало.

Открыто уголовное производство по статье о злостном невыполнении обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство. Санкция статьи предусматривает наказание — ограничение свободы на срок от двух до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.

Правоохранители призывают родителей тщательно и ответственно относиться к выполнению своих обязанностей по уходу за детьми и никогда не оставлять их без присмотра взрослых.

В тему: В ноябре 2005 г в с. Сергеевка Софиевского района Днепропетровской области в частном жилом доме из-за детских шалостей с огнем возник пожар, в результате которого погибли двое детей.

Спустя три года в Николаеве годовалый ребенок сгорел заживо в частном доме, где его одного оставила мать, ушедшая гулять.

7 февраля 2019 года в селе Червоноблагодатное Херсонской области на пожаре в одном из частных домов погибли двое детей 7 и 4 лет.

29 июля того же года в результате пожара в с. Гайшин Киевской области погибли дети 2015 и 2017 гг р.

Тэги: пожар, смерть, Львовская область, спички, криминал, огонь, новости Украины, Жидачев

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