В ВОЗ сделали резонансное заявление по поводу вакцинации

Главное: Принудительной вакцинации не будет. Об этом говорят в ВОЗ.

Детали: Всемирная организация здравоохранения выступила против принудительной вакцинации от COVID-19. Об этом заявила директор отдела по иммунизации Кейт О'Брайан.

Медик говорит: «Я не думаю, что мы предполагаем, что любые страны создадут мандат на вакцинацию. Однако, могут быть страны или ситуации в странах, где из-за профессиональных обстоятельств необходимо или настоятельно рекомендуется пройти вакцинацию».

Кроме этого директор организации по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан пояснил: «Люди должны самостоятельно принимать решение относительно вакцинации от коронавируса».

В тему: ранее мы писали, что вакцинация еще не началась, а Интерпол уже предупреждает о подделках.