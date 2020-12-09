Эксперты считают, что в своей группе Лиги чемпионов «Шахтер» займет последнее место

Главное: Сегодня «Шахтер» проведет решающий матч Лиги чемпионов. Донецкой команде предрекают провал.

Детали: В среду, 9 декабря, донецкий «Шахтер» проведет решающий матч шестого тура группового раунда Лиги чемпионов. Украинская команды сыграет в Милане против «Интера».

Эксперты из авторитетной британской букмекерской конторы William Hill оценили шансы «горняков».

На победу «Интера» ставят 1,28 к 1, на ничью – 5,8 к 1, на победу донецкой команды – 10 к 1. Самым вероятным счетом в поединке специалисты считают победу хозяев со счетом 2-0 (7 к 1).

Принимая же ставки на то, кто выйдет из группы, эксперты отводят «Шахтеру» последнее место в квартете. На «Реал» ставят 1,25 к 1, на «Интер» – 1,67 к 1, на «Боруссию» М – 1,91 к 1, а на «Шахтер» – 6 к 1.

В тему: ранее мы писали, что эксперты оценили шансы сборной Украины в отборе на ЧМ-2022.