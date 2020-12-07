Митрополит УПЦ рассказал, что поможет бороться с ложью и страхом

Главное: Молитва, Слово Божие, Таинства Церкви —средства, из которых мы черпаем силы и знания для борьбы со злом и ложью современного мира.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука (Коваленко) написал в своем Телеграм-канале.

«Если посмотреть внимательно на современный мир, то мы увидим, что он уже насквозь пропитан ложью. Нам лжет реклама о полезности и натуральности тех или иных продуктов. Нам лгут историки, перекручивая и извращая события минувших лет. Нам лгут социологи, завышая рейтинги партий и их кандидатов. Нам лгут либералы, называя извращения борьбой за гендерное равенство. В мире уже не осталось места для правды. Единственно, кто нам говорит правду — это Слово Божие. Но именно за это силы зла так ненавидят нашу Церковь. Потому что ее устами Бог обличает мир во лжи», — отметил митрополит Лука.

Он подчеркнул, что с помощью лжи и страха человечество становится уязвимым злу и подчиняется ему, однако с помощью Господа можно «выйти из этой схватки победителями».

«С нами Бог! А если так, то нет нам права унывать, бояться и отчаиваться. За нами Сила, которой никто в мире не может ничего противопоставить», — заключил митрополит Лука.

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