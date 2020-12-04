В Москве с 5 декабря начнется массовая вакцинация от коронаввируса российской вакциной

Массовая вакцинация от коронавируса в Москве начнется 5 декабря, сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Как сообщает 112,ua со ссылкой на российские СМИ, по словам градоначальника, первыми препарат смогут получить работники сфер образования, здравоохранения и соцслужб — по предварительной записи.

Отмечается, что по мере поступления больших партий вакцины этот перечень будет расширяться. В свою очередь, премьер-министр Михаил Мишустин поручил до 8 декабря разработать и утвердить временные правила доставки препарата в регионы страны. Накануне Владимир Путин поручил начать масштабную вакцинацию к концу следующей недели. За последние сутки в стране выявлено 28 145 новых случаев коронавируса. В общей сложности число заболевших COVID-19 в России достигло 2 375 546. При этом выздоровел 1 859 851 человек (29 502 — за сутки), умерли 41 607 пациентов (554 летальных исхода за день).

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в столице 4 декабря открывается электронная запись на вакцинацию от коронавирусной инфекции для сотрудников сферы образования, здравоохранения и соцслужб. Работа прививочных пунктов начнётся 5 декабря.

«В Москве создана вся технологическая и организационная цепочка вакцинации. Подобраны специализированные складские помещения, подготовлены рефрижераторы и холодильные ёмкости для доставки вакцины. Прививочные пункты оборудованы медицинскими холодильниками, персонал прошёл специальное обучение», — сообщил Собянин в своём блоге.

«По согласованию с правительством России с целью обкатки огромного механизма массовой вакцинации мы открываем электронную запись на прививку для работников образования, здравоохранения всех форм собственности, а также для работников городских социальных служб... По мере поступления больших партий вакцины этот перечень будем расширять» — добавил мэр.

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил до 8 декабря разработать и утвердить временные правила доставки вакцины от коронавируса в регионы страны. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

«Председатель правительства Михаил Мишустин дал неделю на разработку и утверждение временных санитарно-эпидемиологических правил, которые будут регламентировать вопросы доставки вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции. Поручение адресовано Роспотребнадзору, Минздраву и Минюсту. Срок его исполнения — 8 декабря», — говорится в сообщении.

В пояснительной записке подчёркивается, что губернаторам регионов необходимо продолжать работу по обеспечению надлежащей медпомощью и лекарствами больных с COVID-19, проходящих лечение дома. Кроме того, премьер обязал глав субъектов Федерации следить за тем, чтобы принимаемые санитарно-эпидемиологические меры были адекватны обстановке в регионе.

«Руководители регионов, где высокая заболеваемость и система здравоохранения серьёзно загружена, должны более решительно применять ограничительные меры, особенно в муниципалитетах, где ситуация наиболее острая», — приводит слова Мишустина пресс-служба правительства.

Отмечается, что Минздрав и Роспотребнадзор будут на регулярной основе представлять кабмину сводный доклад о выполнении данных поручений.

Накануне президент России Владимир Путин поручил «начать к концу следующей недели масштабную вакцинацию». В первую очередь прививки должны быть сделаны представителям групп риска — врачам и учителям.

В свою очередь, Татьяна Голикова подчеркнула, что вакцинация будет проходить бесплатно и на добровольной основе. Она также выразила уверенность, что на этой неделе будут завершены все подготовительные мероприятия для начала прививочной кампании.

Кроме того, 2 декабря постпредство России при ООН и Минздрав РФ провели презентацию вакцины «Спутник V» на полях специальной сессии Генассамблеи ООН. В онлайн-заседании приняли участие представители 55 стран.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал, что в пострегистрационных исследованиях препарата приняли участие более 40 тыс. человек, а глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил, что подана заявка на одобрение российской вакцины в 40 государствах. Он подчеркнул, что стоимость препарата для зарубежных потребителей составит менее $10 за дозу. На данный момент более 50 стран подали заявки на поставку суммарно 1,2 млрд доз препарата.

«Приоритетом для всех нас сегодня является объединение усилий в борьбе с коронавирусом, основанное на солидарности, с учётом усилий, предпринимаемых ООН и ВОЗ в рамках глобального реагирования на пандемию», — добавил постпред России при ООН Василий Небензя.

В свою очередь, официальный представитель Генсека ООН Стефан Дюжаррик отметил, что Россия — единственная страна, предложившая вакцинировать сотрудников организации. Он добавил, что Генсек ООН Антониу Гутерреш сделает прививку от COVID-19, как только вакцина будет доступна.

Предоставить российскую вакцину для добровольной вакцинации сотрудников ООН предложил в конце сентября Владимир Путин в ходе видеообращения на 75-й сессии Генассамблеи ООН.