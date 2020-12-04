Эксперт поведала о проблемах, которые ждут алкоголиков

Главное: Алкоголь приводит к проблемам с кожей и ногтями. Об этом говорит эксперт.

Детали: Популярный британский эксперт Рокси Тейлор поведала о проблемах, которые ждут тех, кто употребляет слишком много алкоголя. В частности, спиртное наносит удар по коже и ногтям.

Она говорят: «Злоупотребление алкоголем вызывает обезвоживание кожи, а также оказывает аналогичный эффект на ногти, делая их ломкими и склонными к шелушению».

Специалист отмечает: «Из-за спиртного краснеет кожа, так как алкоголь расширяет сосуды. Такие напитки убивают полезные бактерии в кишечнике, а они регулируют иммунную систему человека».

Информируется: «Неожиданным последствием чрезмерного употребления алкоголя является выпадение волос. Это связано с плохим усвоением белка».

Эксперт советует выпивать не более 3,5 литров пива или семи бокалов вина в неделю, чтобы избежать проблем со здоровьем.

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