Главное: По словам врача-иммунолога Аллы Волохи, детей от коронавируса вакцинировать не будут. Связано это с тем, что на данный момент нет информации, как вакцина влияет на детей.

Детали: Вакцина от COVID-19 для детей пока не изучена, поэтому на сегодняшний день вопрос о вакцинации детей от коронавируса не стоит. Об этом заявила врач-иммунолог Алла Волоха, сообщает «Голос».

«Вопрос о вакцинации детей от коронавируса даже не стоит, потому что на данный момент практически нет исследований, как данная вакцина влияет на детей. Поэтому детей пока вакцинировать от коронавируса не будут», — уточнила Волоха.

В тему: До конца нынешнего года вакцинацию населения Украины провести не успеют. Этот процесс может затянуться.