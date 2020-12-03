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ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Детей от коронавируса вакцинировать не будут

Детей от коронавируса вакцинировать не будут

Агата Кловская
03.12.20 10:28
677
Детей от коронавируса вакцинировать не будут

Главное: По словам врача-иммунолога Аллы Волохи, детей от коронавируса вакцинировать не будут. Связано это с тем, что на данный момент нет информации, как вакцина влияет на детей.

Детали: Вакцина от COVID-19 для детей пока не изучена, поэтому на сегодняшний день вопрос о вакцинации детей от коронавируса не стоит. Об этом заявила врач-иммунолог Алла Волоха, сообщает «Голос».

«Вопрос о вакцинации детей от коронавируса даже не стоит, потому что на данный момент практически нет исследований, как данная вакцина влияет на детей. Поэтому детей пока вакцинировать от коронавируса не будут», — уточнила Волоха.

В тему: До конца нынешнего года вакцинацию населения Украины провести не успеют. Этот процесс может затянуться.

Тэги: Украина, общество, здоровье, вакцина, дети, новости Украины, коронавирус

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