Стало известно, когда после карантина откроют Эйфелеву башню

Главное: Эйфелева башня будет открыта для туристов. Произойдет это через пару недель.

Детали: В Париже, несмотря на пандемию коронавируса, откроют Эйфелеву башню. Власти французской столицы говорят, что произойдет это уже 16 декабря.

Ожидается, что легендарный объект станет доступен для туристов.

Отметим, что из-за COVID-19 Эйфелева башня не работает с осени.

Впрочем, часы посещения будут ограниченными: с 10-30 до 18-30.

Также сообщается следующее: «На объекте будут действовать дополнительные меры безопасности в условиях пандемии: обязательное ношение маски, ограничение по количеству посетителей, ежедневная дезинфекция».

Стоит также добавить, что в эти же числа по всей Франции ослабят карантинные ограничения.

В тему: пару лет назад мы писали, что Пизанская башня начала внезапно «молодеть».