Столичное метро может начать работать по весьма необычному графику в случае введения локдауна

Главное: Глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан не исключает, что столичное метро будет открываться два раза в день: утром и вечером. Случиться это может в случае введения локдауна.

Детали: В Киеве возможен вариант работы метрополитена утром и вечером в случае введения локдауна. Об этом заявил глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан, отметив, что пока нет официального документа, но об ограничениях обязаны предупредить заранее, пишет «Сегодня».

«Все даты введения локдауна должны быть согласованы с бизнесом... Что же касается работы метрополитена, то если вводится локдаун, проводятся и ограничительные мероприятия по работе транспорта», — рассказал он.

По мнению Рубана, транспорт должен обеспечить работу всех стратегически важных предприятий города. А уже в зависимости от необходимости власти должны принимать решение, что будет работать — наземный транспорт или метрополитен.

«Это не вопрос одного дня. Например, возможен вариант работы метрополитена в утренние и вечерние часы, чтобы обеспечить жизнедеятельность города», — добавил он.

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