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Новости > Как оказалось, желтый цвет ногтей – предвестник серьезной болезни

Как оказалось, желтый цвет ногтей – предвестник серьезной болезни

Агата Кловская
01.12.20 13:54
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Как оказалось, желтый цвет ногтей – предвестник серьезной болезни

Главное: Желтый цвет ногтей – возможный признак диабета второго типа. Об этом сообщила британский врач.

Детали: Британский врач Элизабет Салада пояснили, о чем свидетельствует желтый цвет ногтей человека. Медик говорит, что это возможный признак диабета второго типа.

Она говорит: «Ломкость, изменение текстуры и цвета ногтей могут являться признаками ряда серьезных заболеваний, в том числе диабета второго типа».

Эксперт отмечает: «В ряде случаев желтый цвет ногтей говорит об инфекции. Диабетики более подвержены грибковой инфекции, называемой онихомикоз. Обычно эта инфекция поражает ногти на ногах, делая ногти желтоватыми и ломкими».

Врач говорит: «Здоровый ноготь должен быть розовым, плоским и ровным по цвету».

В тему: ранее был назван ключевой фактор инфаркта.

Тэги: здоровье, мир, диабет, ногти

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