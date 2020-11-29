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Новости > Сытник должен быть уволен, — Офис Президента

Сытник должен быть уволен, — Офис Президента

Автор: «Фраза»
28.11.20 22:53
558
Сытник должен быть уволен, — Офис Президента

Кабинет Министров во время последнего заседании 26 ноября одобрил проект «переходного» закона, которым предлагается разрешить Артему Сытнику исполнять обязанности директора Национального антикоррупционного бюро Украины до назначения нового руководителя. С просьбой прокомментировать эту законодательную инициативу издание «Закон и Бизнес» обратилось к юристу, заместителю руководителя Офиса Президента Украины Олегу Татарову.

«Я не хотел бы оценивать сам законопроект, поскольку не определяю государственную политику в этом вопросе. Поэтому могу выразить только свое собственное мнение относительно ситуации, сложившейся вокруг НАБУ», — предупредил Татаров.

Он заметил, что последние социологические исследования показывают, что уровень доверия к НАБУ едва ли не самый низкий среди всех правоохранительных органов.

«НАБУ — это не украинская история, которая к сожалению находится за пределами нашей страны. Можно выходить с различными законодательными инициативами, но корнем проблем в антикоррупционной политике государства является именно Артем Сытник», — сказал заместитель руководителя ОП.

По убеждению Татарова, Сытник не имеет морального права возглавлять антикоррупционное ведомство государства и должен уйти. Этот человек официально признан коррупционером согласно решению суда, вступившим в законную силу. Он внесен в Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения. Кроме этого, КС решил, что этот чиновник был незаконно назначен на должность. Нравится это кому-то или нет, это решение никто не отменял, и оно имеет силу закона.

«Также вокруг Сытника расследуется ряд уголовных производств. По решению суда следователи исследовали электронную корреспонденцию Сытника и установили, что он влиял на принятие решений хозяйственными судами в интересах своих близких и друзей», — сообщил Татаров.

Он отметил, что Сытник также фактически ввел в заблуждение комиссию, которая осуществляла отбор на должность директора НАБУ, поскольку он не отвечал критериям добропорядочности. «В частности следователи пришли к выводу, что еще будучи адвокатом, он готовил проекты решений судов, которые затем провозглашались слово в слово в судебных заседаниях. Также он готовил и направлял по электронной почте проекты процессуальных документов следователей и прокуроров, которые потом ими подписывались, — отметил Татаров. — Это было официально по судебному решению задокументировано, то есть является доказательством в уголовном производстве. Это дело должно быть расследовано, а общество — проинформировано о подробностях».

«Набор этих факторов, а также борьба, которую ведут из внешних источников влияния ради сохранения Сытником должности, дискредитирует правоохранительную систему. И это уже вопрос национальной безопасности и государственного суверенитета, — резюмировал заместитель руководителя Офиса Президента. — По моему личному убеждению, в НАБУ должен быть проведен новый конкурс на должность директора учреждения с учетом исключительно украинских интересов».

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