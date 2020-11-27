Трое мужчин сгорели заживо в доме на Киевщине

Главное: Трое мужчин погибли на пожаре в с. Воропаев Киевской области.

Детали: 26 ноября в оперативно-диспетчерскую службу Вышгородского района Киевской области поступило сообщение о пожаре в с. Воропаев. Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, по прибытию на место происшествия спасатели установили, что горит частный жилой дом.

В ходе тушения пожара спасатели обнаружили три мертвых тела мужчин 45 и 56 лет.

К тушению возгорания от ГСЧС было привлечено 9 человек личного состава и 2 единицы техники. Его причина пока неизвестна.

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