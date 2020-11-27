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Новости > Трое мужчин сгорели заживо в доме на Киевщине

Трое мужчин сгорели заживо в доме на Киевщине

Александр Панько
27.11.20 11:43
750
Трое мужчин сгорели заживо в доме на Киевщине

Главное: Трое мужчин погибли на пожаре в с. Воропаев Киевской области.

Детали: 26 ноября в оперативно-диспетчерскую службу Вышгородского района Киевской области поступило сообщение о пожаре в с. Воропаев. Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, по прибытию на место происшествия спасатели установили, что горит частный жилой дом.

В ходе тушения пожара спасатели обнаружили три мертвых тела мужчин 45 и 56 лет.

К тушению возгорания от ГСЧС было привлечено 9 человек личного состава и 2 единицы техники. Его причина пока неизвестна.

В тему: 13 февраля 2012 года в с. Конецполь Первомайского района Николаевской области в частном жилом доме возник пожар. От отравления продуктами горения погибли 7 детей от 2 до 14 лет.

В ноябре 2019 года во время пожара в доме в селе Медведевка Чигиринского района Черкасской области погибли двое детей, еще один был госпитализирован.

3 апреля 2020 года в Киеве на улице Мстислава Скрипника в пожаре на свалке угорели два человека.

Тэги: пожар, происшествие, смерть, криминал, Киевская область, Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям, Воропаев

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