Жители австрийской деревушки Fucking решили сменить название. Их соседи из Unterfucking – нет

Главное: Мэр маленькой деревушки Fucking в Австрии принял решение о смене названия на Fugging с 1 января 2021 года.

Детали: Руководство маленькой австрийской деревушки Фукинг (Fucking) приняло решение о смене названия. Как сообщает Deutsche Welle со ссылкой на мэра Андреа Хольцнер, с 1 января 2021 года название будет изменено на Fugging.

Небольшая община в Верхней Австрии, насчитывающая около 100 человек, годами настаивает на смене названия населенного пункта, расположенного к северу от Зальцбурга, недалеко от границы с Германией, из-за постоянных насмешек в соцсетях и СМИ, а также краж дорожного знака с его названием.

Название это появилось еще в 1070 году и до появления интернета о нем практически никто не знал. Однако впоследствии деревня попала в список населенных пунктов с самыми смешными названиями и стала привлекать толпы туристов.

Как отмечает агентство, при этом информации о возможных изменениях названий близлежащих деревушек Оберфукинг и Унтерфукинг пока не поступало.

Отметим, что по-немецки название Fucking не имеет никакого особого смысла.

В тему: В октябре 2019 года жители поселка Новгородское Донецкой области решили вернуть ему историческое название — Нью-Йорк.