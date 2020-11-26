Озвучен еще один неожиданный симптом коронавируса

Главное: При коронавирусе у человека могут болеть мышцы. Об этом говорит медик.

Детали: Российский медик Владислав Мохамед Али сообщил о странном симптоме коронавируса. Его цитируют местные СМИ.

Специалист поведал: «Зачастую боль в спине и мышцах становится тем признаком, который человек может не связывать с заболеванием».

Эксперт говорит: «Еще одним проявлением коронавируса может быть повышенная чувствительность кожи». При этом он подчеркнул, что оба симптома не обязательно свидетельствуют об инфекции и могут быть признаками других вирусных заболеваний.

В тему: ранее мы писали, что ученые научились блокировать SARS-CoV-2.