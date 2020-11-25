За сутки жертвами COVID-19 в Украине стали 229 человек, скачок заболеваемости зафиксирован в Днепропетровской области

Главное: COVID-19 наступает. За сутки умерли еще 229 украинцев.

Детали: Коронавирус в Украине не сбавляет обороты. Данные на среду, 25 ноября, приводит министр здравоохранения Максим Степанов.

Он сообщил, что за последние сутки зараза убила еще 229 людей. Общее число жертв возросло до 11 492 человек.

За отчетный период зафиксировали еще 13 882 случаев COVID-19. Наибольший прирост произошел в Днепропетровской и Запорожской областях (1 255 и 1 086 случаев).

В Киеве за сутки заболели 980 человек.

С начала пандемии заразились уже 661 858 человек. Сейчас болеют 354 080 людей.

За сутки провели 75 396 тестирований: методом ПЦР – 45 438, методом ИФА – 29 958.

В тему: ранее мы писали, что в ВОЗ рассказали кое-что интересное о нулевом пациенте, заразившемся коронавирусом.