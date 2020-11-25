С сегодняшнего дня в Украине заработали обновленные Правила дорожного движения

Главное: В Украине начали действовать обновленные Правила дорожного движения. В соответствии с ними все водители и пассажиры такси обязаны быть пристегнутыми, а пешеходы — иметь свтоотражающие элементы на одежде во время передвижения в условиях недостаточной видимости.

Детали: Вступили в силу изменения в Правила дорожного движения, которые касаются водителей, пассажиров такси, а также велосипедистов и пешеходов. Как сообщает Министерство внутренних дел Украины на своей странице в Facebook, в частности, если раньше водители и пассажиры такси могли не пристегиваться во время движения в населенном пункте, а инструкторы по вождению и за его пределами, то теперь все они должны быть пристегнуты.

Это правило обязывает водителей такси обеспечить наличие ремней безопасности как на переднем, так и на заднем сиденье и напоминать пассажирам о необходимости их использовать

Также водителям любых транспортных средств запрещается изменять размеры, форму, обозначение, цвет и размещение номерных знаков, наносить на них дополнительные обозначения или закрывать их, они должны быть чистыми и достаточно освещенными.

Велосипедистам отныне разрешено движение по полосе для маршрутных транспортных средств вне зависимости от наличия соответствующих знаков.

Что касается пешеходов, то они теперь обязательно должны использовать световозвращающие элементы (ленту, наклейку, жилет и т.п.) в темное время суток и в условиях недостаточной видимости или быть в одежде, которая имеет светоотражающие элементы.

В тему: 7 мая 2020 года президент Украины подписал закон, отменяющий ежегодное начисление баллов за нарушение правил дорожного движения. Отныне оплатить штрафы можно будет только деньгами.