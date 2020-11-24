Турецкие медики обвинили власти страны в массовом убийстве туристов

Главное: Представитель турецких медиков обвинила власти страны в массовом убийстве людей, в том числе туристов. По ее мнению, чтобы сдержать распространение коронавирусной инфекции, необходимо ввести полный локдаун.

Детали: Меры против распространения коронавируса, принятые властями Турции, неэффективны. Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на председателя ведущей Турецкой медицинской ассоциации Шебнем Корур Финчанджи, из-за этого погибло большое количество людей, в том числе туристов.

«То, что происходит в Турции последние несколько недель, можно с полным правом назвать массовым преднамеренным убийством», — заявила она, подчеркнув, что фактические показатели уровня заболеваемости коронавирусной болезнью COVID-19 в стране намного выше, чем официальные.

Финчанджи подчеркнула, что местные организации здравоохранения уже давно призывали к введению более серьезных запретов, в частности, полноценного локдауна.

По убеждению турецких врачей, доступ во все общественные места должен быть закрыт или хотя бы ограничен, а любое производство за исключением предметов первой необходимости — приостановлено как минимум на ближайшие две недели.

«Таким образом скорость распространения вспышки инфекции может снизиться вдвое за 28 дней», — заключила Финчанджи.

В тему: Из-за роста числа заражений коронавирусом отдых в Турции в этом году значительно отличается от того, что было раньше. Туристы жалуются на отсутствие шведского стола, анимации, а также на очереди в столовой.