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Новости > На выходные погода в Украине сильно испортится

На выходные погода в Украине сильно испортится

Агата Кловская
24.11.20 09:14
97
На выходные погода в Украине сильно испортится

Главное: На выходные погода в Украине ухудшится. Ожидается мокрый снег.

Детали: В ближайшие выходные, 28-29 ноября, в Украине сильно испортится погода. Свой прогноз дали в Гидрометцентре.

Синоптики предупредили о мокром снеге: сухо будет лишь в некоторых центральных областях, а также в Крыму.

Днем ожидается от 1 мороза до 10 тепла, а ночью от минус 1 до плюс 6. Традиционно теплее будет на юге страны.

В Киеве пройдет снег с дождем: днем и ночью температура будет держаться в пределах 1-3 тепла.

Карта погоды:

Карта погоды

В тему: ранее мы писали, что совсем скоро в Киеве начнется снегопад.

Тэги: Киев, общество, погода, регионы, погодные условия, синоптики, новости Украины

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