Составлен список симптомов рака крови

Главное: Определен ряд симптомов рака крови. О нем поведали специалисты.

Детали: Специалисты из организации Leukemia Care составили список симптомов рака крови. Они назвали самые частые.

По их словам, один из самых распространенных, чрезмерное потоотделение и чувство жара по ночам.

Кроме этого эксперты отметили такие неочевидные признаки: общая слабость, чувство усталости, одышку, головокружение и учащенное сердцебиение.

Исследователи говорят: «При лейкемии могут появиться небольшие синяки на коже и кровотечение из носа, а также начать кровоточить десны».

В тему: ранее мы писали, что российский врач рассказал о странном «симптоме» рака.