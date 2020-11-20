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Новости > В Польше в ходе жесткого задержания умер гражданин Украины. Говорят, он был больной и неадекватный

В Польше в ходе жесткого задержания умер гражданин Украины. Говорят, он был больной и неадекватный

Александр Панько
19.11.20 22:22
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В Польше в ходе жесткого задержания умер гражданин Украины. Говорят, он был больной и неадекватный

Главное: В самом центре Польши в ходе задержания полицейскими умер 44-летний украинец. По словам правоохранителей, он пренебрегал карантином и вел себя неадекватно.

Детали: В польском Лодзе во время задержания от электрошокера умер 44-летний украинец. Как сообщает Dziennik Łódzki, по данным прокуратуры, он приехал в Польшу 10 ноября и должен был работать на стройке.

На момент трагедии он находился на обязательном карантине, но не соблюдал его. В частности, поздно вечером 15 ноября местная полиция получила сообщение, что агрессивно настроенный мужчина в возбужденном эмоциональном состоянии пытался попасть во двор и в дом местных жителей.

По словам полицейских, украинец вел себя агрессивно и в отношении правоохранителей: бросался в них различными предметами и якобы вытащил нож. Когда попытки успокоить мужчину не привели к успеху, полицейские применили силу сначала в виде слезоточивого газа, а потом парализаторп, что позволило надеть на мужчину наручники.

После этого ему сразу стало плохо, а спасатели, прибывшие на место происшествия, констатировали смерть украинца.

По словам представителя прокурора Лодзя Кшиштофа Копаня, о причине смерти и том, могла ли она наступить в результате применения полицейскими парализатора можно будет судить после вскрытия тела умершего.

«Мы ждем результатов вскрытия, одновременно хотим проанализировать запись видеорегистратора, вмонтированного в парализатор», — заявил прокурор, добавив, что однозначно известно лишь то, что мужчина умер сразу после задержания полицией, что не означает связь между действиями полиции и смертью потерпевшего.

Консул Консульского отдела Посольства Украины в Польше Дмитрий Горбань сообщил, что, учитывая резонансный характер дела, оно взято под консульский контроль.

В тему: В конце 2019 года в Лодзе гражданин Украины в ходе пьяной ссоры убил 24-летнего соотечественника.

Тэги: полиция, мир, смерть, Польша, гастарбайтер, заробитчане

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