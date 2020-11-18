Названы самые опасные виды коронавирусов

Главное: В природе циркулирует четыре коронавируса. Инфекционист Ольга Голубовская назвала самые опасные из них.

Детали: Известный киевский инфекционист Ольга Голубовская сообщила, какие из коронавирусов самые опасные. Как известно, их в мире циркулирует всего семь. По словам врача, именно COVID-19 представляет собой угрозу и поражение легких, а также еще два штамма, сообщает «Голос».

«Четыре коронавируса постоянно циркулируют в природе, и мы заражались ими всю жизнь — они всегда вызывали легкий респираторный синдром. Но этот — один из трех опасных, которые вызывают поражения легких», — подчеркнула специалист.

Также медик отметила, что степень тяжести болезни будет зависеть от того, насколько близким был контакт здорового человека с инфицированным.

«Уже на сегодня нам известно, что степень тяжести заболевания и его вероятность зависят от дозы вируса. Из-за особенностей передачи она будет более интенсивной в зимний период, соответственно, и больных будет больше», — отметила Голубовская.

Инфекционист сообщила, что настоящая статистика заболеваемости коронавирусом в Украине намного больше, чем официальная, то есть больных в разы больше.

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