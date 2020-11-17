Матч Лиги наций Швейцария — Украина отменен

Главное: В связи со вспышкой коронавируса в составе сборной Украины по футболу сегодняшний поединок Лиги наций против Швейцарии не состоится. Теперь судьбу матча решит УЕФА.

Детали: Украинская ассоциация футбола сообщила об отмене сегодняшнего матча Лиги наций Швейцария — Украина. Причиной стало решение врача кантона Люцерн, который запретил проведение спортивного мероприятия из-за многочисленных случаев коронавируса в составе сборной Украины.

Решение о дальнейшей судьбе матча примет УЕФА, но сегодня игра точно не состоится.

Украинская сторона готова вызвать других игроков и провести матч завтра.

Ассоциация футбола Швейцарии сообщает о том, что врач кантона Люцерн требует отправить всю украинскую команду на карантин.

В тему: Накануне сообщалось, что позитивные тесты сдали Эдуард Соболь, Евгений Макаренко и Дмитрий Резник.

Сегодня появилась информация, что Руслан Малиновский, Жуниор Мораес и Сергей Кривцов также сдали положительные тесты на коронавирус.

По этой же причине Андрей Шевченко не досчитался четверых игроков перед субботним матчем с Германией.