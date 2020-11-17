Буллинг в школе на Тернопольщине: восьмиклассник издевался над учительницей

Главное: В школе на Тернопольщине зафиксирован факт буллинга со стороны восьмиклассника по отношению к учительнице. Он постоянно срывал ее уроки, а также оскорблял педагога.

Детали: В Тернопольской области в селе Борщивка ученик восьмого класса издевался над учительницей. Об этом сообщает ТСН.

Ювенальная полиция расследует жалобу директора школы о вызывающем поведении школьника на уроках украинского языка. Ученик неоднократно их срывал и злословил к учительнице. Подросток не реагировал на любые замечания педагога, травил ее и оскорблял.

Сейчас в школе о буллинге предпочитают молчать. От каких-либо комментариев отказался директор учебного заведения и сама учительница. Зато правоохранители говорят, что на мать парня составили протокол.

«Ученик проявлял к учительнице так сказать „неравнодушие“. В частности, использовал нецензурные слова и психологически оказывал давление, срывал уроки. Работниками полиции были приняты меры, составлен протокол на мать данного правонарушителя», — рассказал руководитель отдела ювенальной превенции ГУ Нацполиции в Тернопольской области Петр Тихий.

Известно, что отец ученика находится за границей, а мама, по словам директора школы, не была в деревне. Если вину восьмиклассника докажут, то его возьмут на профилактический учет, говорят в полиции. Кроме того, родители вынуждены будут заплатить штраф в размере 1700 гривен.

В тему: В начале марта 2019 года Нетешинский городской суд Хмельницкой области принял решение о привлечении к административной ответственности родителей школьника, который систематически оскорблял и психологически давил на учителя.