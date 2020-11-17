Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

Новости > Украинцам рассказали, когда начнёт отступать коронавирус

Украинцам рассказали, когда начнёт отступать коронавирус

Агата Кловская
17.11.20 10:56
466
Украинцам рассказали, когда начнёт отступать коронавирус

Главное: Нынешние темпы коронавируса в Украине могут начать снижаться через две недели. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Детали: Министр здравоохранения Максим Степанов сделал важное заявление. В эфире телеканала «Украина 24» чиновник сказал, что карантин выходного дня поможет остановить ураганный темп роста заболеваемости коронавирусом.

Министр сказал: «Исходя из расчетов наших эпидемиологов и исходя из международного опыта, в частности, советов международных экспертов, мы рассчитываем на снижение уровня ежедневной заболеваемости где-то от 15% до 20% через 14 дней, потому что 14 дней – это в среднем инкубационный период».

В тему: 17 ноября 2020 года мы писали, что в Украине зафиксирован резкий «всплеск» коронавируса.

Тэги: общество, здоровье, новости Украины, коронавирус, пандемия, COVID-19

Комментарии

Статьи

13.11.20 09:37

От Славянска до Дебальцево: история одной батареи

Автор: Михаил Жирохов

Интервью

15.10.20 09:36

Петр Науменко: Надеюсь, что верну мамонтов на родину в Гатное, а «Мамонт Парк» поможет развитию громады

Автор: Агата Кловская

Колонка автора
15.11.20 09:34

Германия – Украина: снова по Гарри Линекеру!

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

План Кравчука по Донбассу противоречит Минским соглашениям и ведет не к миру, а к войне, - Розенбаум
17.11.20 11:35

План Кравчука по Донбассу противоречит Минским соглашениям и ведет не к миру, а к войне, - Розенбаум

Автор: «Багнет»

Выбор редакции
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

Украину накроют сразу четыре штамма гриппа

Украину накроют сразу четыре штамма гриппа
17.11.20 09:09
4015
Последние новости
17.11.20 12:21

В одном из мегаполисов США ввели странный запрет
17.11.20 12:15

Буллинг в школе на Тернопольщине: восьмиклассник издевался над учительницей
17.11.20 12:12

Байден дал американцам громкое обещание
17.11.20 11:35

В Боярке под стенами реанимации умерла женщина, которую отказались принять врачи
17.11.20 10:56

Украинцам рассказали, когда начнёт отступать коронавирус
17.11.20 10:30

Зачем нужен карантин выходного дня? В правительстве попытались дать ответ
17.11.20 10:29

В ВОЗ рассказали, когда ждут первых поставок вакцины от коронавируса
Фото и Видео
В Боярке под стенами реанимации умерла женщина, которую отказались принять врачи
В Боярке под стенами реанимации умерла женщина, которую отказались принять врачи
В Боярке под стенами реанимации умерла женщина, которую отказались принять врачи
В Боярке под стенами реанимации умерла женщина, которую отказались принять врачи
Появилось видео, как полицейские избивают футбольных фанатов
Появилось видео, как полицейские избивают футбольных фанатов
Папа Римский угодил в очень пикантный скандал
Папа Римский угодил в очень пикантный скандал
В Азовском море зафиксирована массовая гибель рыбы
В Азовском море зафиксирована массовая гибель рыбы
Тимошенко кардинально сменила имидж
Тимошенко кардинально сменила имидж
В Одессе детвора поймала очень редкую рыбину, которая водится в Амазонке
В Одессе детвора поймала очень редкую рыбину, которая водится в Амазонке
В детсаду на Полтавщине воспитательница буквально «втряхивала» ребенка в штаны, доведя его до слез
В детсаду на Полтавщине воспитательница буквально «втряхивала» ребенка в штаны, доведя его до слез
В столичном ТРЦ полиция с поличным задержала цыганок-воровок со стажем
В столичном ТРЦ полиция с поличным задержала цыганок-воровок со стажем
Уснул за рулем: в Киеве таксист на огромной скорости протаранил остановку с людьми
Уснул за рулем: в Киеве таксист на огромной скорости протаранил остановку с людьми
Злоумышленники с гранатой открыли огонь по полицейским в одном из киевских спальников
Злоумышленники с гранатой открыли огонь по полицейским в одном из киевских спальников
fraza.com
Новости блогосферы
24.10.20 09:05

Не хочешь молиться с еретиками и отступниками - ты враг народа!
17.10.20 21:59

Марихуана и иностранные базы в Украине. Очередная манипуляция от Зеленского
12.10.20 20:29

Почему нам не дают возможности выбрать самим: вакцинироваться русской вакциной или нет?
09.10.20 20:48

Как папа римский стал... марксистом

Опрос

На каком языке разговариваете вы и ваши дети?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.