Украинцам рассказали, когда начнёт отступать коронавирус

Главное: Нынешние темпы коронавируса в Украине могут начать снижаться через две недели. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Детали: Министр здравоохранения Максим Степанов сделал важное заявление. В эфире телеканала «Украина 24» чиновник сказал, что карантин выходного дня поможет остановить ураганный темп роста заболеваемости коронавирусом.

Министр сказал: «Исходя из расчетов наших эпидемиологов и исходя из международного опыта, в частности, советов международных экспертов, мы рассчитываем на снижение уровня ежедневной заболеваемости где-то от 15% до 20% через 14 дней, потому что 14 дней – это в среднем инкубационный период».

В тему: 17 ноября 2020 года мы писали, что в Украине зафиксирован резкий «всплеск» коронавируса.