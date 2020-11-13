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Новости > В сборной Украины по футболу вспышка коронавируса. Игра с Германией под угрозой срыва

В сборной Украины по футболу вспышка коронавируса. Игра с Германией под угрозой срыва

Абелардо
13.11.20 20:28
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В сборной Украины по футболу вспышка коронавируса. Игра с Германией под угрозой срыва

Главное: Андрей Ярмоленко, Сергей Сидорчук, Виктор Коваленко и Виктор Цыганков заразились коронавирусом. Завтрашняя игра Лиги наций с Германией под вопросом.

Детали: Футболисты национальной сборной Украины по футболу Андрей Ярмоленко, Сергей Сидорчук, Виктор Коваленко и Виктор Цыганков сдали положительные тесты на коронавирус. Об этом сообщает телеграм-канал «Тайны футбола».

Кроме них коронавирусом заразился администратор команды Комардин.

На данный момент выездной поединок пятого тура Лиги наций против сборной Германии находится под угрозой срыва.

Эту информацию подтвердил и главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко.

«Пришли результаты тестов. У 5 человек позитивные, 4 из них — игроки. Мы сегодня приехали на тренировку, зараженные остались в гостинице, они изолированы. Ждем информации от организаторов и УЕФА по матчу. Мы приехали, будем тренироваться. Постараемся по максимуму оградить себя от общения», — сказал Шевченко, добавив, что все остальные готовятся к матчу, травм ни у кого нет.

По словам наставника сборной, решение по завтрашней игре будет принимать УЕФА, немецкое правительство, а также организаторы поединка.

В тему: Накануне вылета на матч 3-го тура группового раунда Лиги чемпионов против испанской «Барселоны» игроки, тренерский штаб и персонал киевского «Динамо» сдали обязательные тесты на COVID-19 в сертифицированной УЕФА лаборатории. Тестирование показало положительный результат у нескольких футболистов команды: Георгия Цитаишвили, Дениса Гармаша, Миккеля Дуэлунда, Александра Караваева, Тудора Бэлуцэ и Николая Шапаренко.

Накануне поединка Лиги чемпионов против «Ференцвароша» Сергея Реброва коронавирус был обнаружен у Виталия Мыколенко и Георгия Бущана.

Позже эта болезнь подтвердилась у второго голкипера команды Дениса Бойко.

Также положительный тест сдал основной форвард команды Владислав Супряга.

Накануне матча против «Шахтера» игроки киевского «Динамо» Владимир Шепелев и Богдан Леднев сдали позитивные тесты на коронавирус.

На днях центральный защитник киевского «Динамо» Денис Попов сдал положительный тест на коронавирус. А накануне стало известно, что коронавирусом заболел молодой вратарь Руслан Нещерет.

12 ноября сообщалось, что целая группа футболистов «Динамо» излечилась от коронавируса. Есть и новые заболевшие.

Тэги: футбол, сборная Украины, Андрей Шевченко, здоровье, спорт, сборная Германии, сборная Украины по футболу, коронавирус

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