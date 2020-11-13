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Новости > Митрополит УПЦ Антоний объяснил, как отличить настоящую веру от ненастоящей

Митрополит УПЦ Антоний объяснил, как отличить настоящую веру от ненастоящей

Александра Кудрявцева
13.11.20 20:00
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Митрополит УПЦ Антоний объяснил, как отличить настоящую веру от ненастоящей
Главное: Бог познается не столько с помощью знаний, сколько опытом жизни в Нем. Тот, кто не прочувствовал это опытным путем, к сожалению не всегда в состоянии самостоятельно отличить истинную веру от лжеучений. 
 
Детали: Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви, об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний в видеоблоге «Простые истины» на канале «Витражи».
 
«Сегодняшняя ситуация вокруг православной веры илюстрирует слова Спасителя, сказанные почти две тысячи лет назад "Берегитесь лжепропроков, коорые приходят к вас в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные (Мф 7:15)"», - говорит митрополит Антоний.
 
«Господь не просто говорит нам Его чадам, что волки придут, а предупреждает "берегитесь!". Таким образом он указывает на большую опастность, исходящую от них. Приходящие же учителя будут не явными врагами, не станут открыто противостоять Христу, Его учению, Его Церкви, а начнут очень коварно действовать, скрытно, тщательно маскируясь. Их будет сразу трудно распознать под личиной, потребуется особая тщательность. Они могут вполне благопристойно выглядеть, на первый взгляд правильные слова, облачаться как пастыри, но по сути будут не пастырями Божьими, а хищными волками, от которых следует отклоняться», - продолжил архипастырь.
 
 
По его словам, Господь нам дает подсказку, как можно выявить ложь и обман, как узнать замаскированного волка в стаде - по плодам.
 
«Волк хищное животное, оно нападет на свою жертву и убивает ее. Перед долго подстерегает, выбирая удачное время что бы напасть на стадо, его плоды всегда кровавы. "Плод же духовный есть любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание" (Гал. 5:22). Не может любящий нападать и захватывать, присваивать чужое и делать больно брату. Такие действия всегда порождают боль, смущение и смуту, которые противостоят истине, добру, удаляют от мира, смирения и любви. Святой апостола Павел говорит: "Будьте единомысленны, мирны - и Бог любви и мира будет с вами" (2Кор.13:11)», - объясняет управляющий делами УПЦ.
 
«Где нет любви, там нет Бога. Истинная вера ведет живого человека ко Христу, к которому должны быть устремлены все силы нашей души, ведь в Нем весь смысл нашего бытия. Если веры нет, значит и Христа нет в нашей жизни, а вера наша тщетна.
 
Святитель Игнатий Брянчанинов поучает: "Православние есть истинное богопознание и богопочитание; православие есть поклонению Богу духом и истиною; православие есть прославление Бога истинным познанием Его и поклонением Ему"», - подытожил митрополит Антоний.
 
В тему: Митрополит Антоний объяснил, почему человек испытывает страх.

Тэги: Митрополит Антоний (Паканич), УПЦ

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