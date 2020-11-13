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Новости > Найден гормон, способный стать лекарством от коронавируса

Найден гормон, способный стать лекарством от коронавируса

Агата Кловская
13.11.20 09:09
1558
Найден гормон, способный стать лекарством от коронавируса

Главное: Исследователи Кливлендской клиники пришли к выводу, что гормон сна — мелатонин — может быть эффективным вариантом лечения коронавируса.

Детали: Согласно результатам нового исследования Кливлендской клиники, гормон сна — мелатонин — может быть эффективным вариантом лечения COVID-19. К такому решению пришли не сами ученые, а новая платформа искусственного интеллекта, разработанная исследователями Lerner Research Institute для выявления возможных лекарств от COVID-19.

Кроме того, врачи считают, что еще 33 уже существующих лекарства могут быть перепрофилированы в средства от коронавируса. Об этом пишет Science Tech Daily.

Анализ данных пациентов из реестра COVID-19 Кливлендской клиники также показал, что использование мелатонина было связано с почти 30% снижением вероятности положительного результата теста на SARS-CoV-2 (вирус, вызывающий COVID-19) с поправкой на возраст, расу, анамнез курения и различные сопутствующие заболевания. Примечательно, что сниженная вероятность положительного результата теста на вирус увеличилась с 30% до 52% для афроамериканцев с поправкой на те же переменные.

«Очень важно отметить, что эти результаты не предполагают, что люди должны начинать принимать мелатонин, не посоветовавшись со своим врачом», — сказал Фейксионг Ченг, доктор философии, помощник персонала Института геномной медицины Кливлендской клиники и ведущий автор исследования.

Ученые измерили близость между генами и белками-хозяевами, а также генами, которые связаны с 64 другими заболеваниями в нескольких категориях болезней (онкология, аутоиммунные, сердечно-сосудистые, метаболические, неврологические и легочные заболевания), где более близкое расположение этих соединений указывает на более высокую вероятность патологических ассоциаций между болезнями. Они обнаружили, например, что белки, связанные с респираторным дистресс-синдромом и сепсисом, двумя основными причинами смерти пациентов с тяжелой формой COVID-19, тесно связаны с множественными белками SARS-CoV-2.

«Таким образом, это говорит, что лекарство, уже одобренное для лечения этих респираторных заболеваний (респираторный дистресс-синдром и сепсис), могут быть полезны также при лечении COVID-19», — считает автор исследования, доктор Ченг.

В целом они определили, что аутоиммунные (например, воспалительное заболевание кишечника), легочные (например, хроническая обструктивная болезнь легких и фиброз легких) и неврологические (например, депрессия и синдром дефицита внимания с гиперактивностью) заболевания показали значительную сетевую близость к SARS-CoV-2 и идентифицировали 34 препарата в качестве кандидатов для перепрофилирования, главный из которых — мелатонин.

«Недавние исследования показывают, что COVID-19 является систематическим заболеванием, поражающим несколько типов клеток, тканей и органов, поэтому знание сложных взаимодействий между вирусом и другими заболеваниями является ключом к пониманию связанных с COVID-19 осложнений и идентификации лекарств многократного использования», — сказал доктор.

В тему: В ВОЗ рассказали, когда человечеству удастся победить коронавирус.

Тэги: общество, здоровье, наука, гормон, лекарство, коронавирус

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