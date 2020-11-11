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Новости > В Сети опубликовали сюжет о Киевских духовных школах «Откуда берутся батюшки?»

В Сети опубликовали сюжет о Киевских духовных школах «Откуда берутся батюшки?»

Александра Кудрявцева
11.11.20 18:45
409
В Сети опубликовали сюжет о Киевских духовных школах «Откуда берутся батюшки?»
Главное: Об особенности Киевских духовных школ, которые несут свою миссию на протяжении веков, рассказывают студенты и преподаватели КДАиС.
 
Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, сюжет подготовленный телеканалом «Зоряный», в котором рассказывается об истории старейшего высшего учебного заведения Украинской Православной Церкви и об особенностях обучения в нем.
 
В сюжете представлены комментарии студентов и преподавателей Киевской духовной академии и семинарии, ректора КДАиС епископа Белогородского Сильвестра и Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия.
 
«В храме Рождества Пресвятой Богородицы, что в Свято-Успенской Киево-Печерской лавре, есть удивительная икона. На ней изображены те, кто начинал и развивал духовное образование на наших землях – со времен Киевской Руси и до новых времен. В первом ряду стоят Петр Могила и преподобный Нестор Летописец. И часто именно к мощам преподобного бегут семинаристы Киевской духовной академии и семинарии – просить помощи на экзаменах, а то и просто – за личным советом. Удивляетесь? Ничего странного! Для будущих батюшек святые и преподобные – первые учителя и советчики. Много секретов и тайн хранят Киевские духовные школы – их постарался узнать ведущий студий "Ныне" на телеканале "Зоряный" Дмитрий Костылев: он пообщался с владыкой Сильвестром, ректором КДАиС, и не только. Смотрите и вдохновляйтесь!» – говорится в аннотации к сюжету на YouTube-канале «Зоряный».
 
 
В тему: В Киевских духовных школах прошли торжества в честь Нестора Летописца.

Тэги: УПЦ, КДАиС

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