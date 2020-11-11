Активный участник Оранжевой революции и советник Ющенко и Тимошенко стал депутатом от «ОПЗЖ»

Главное: Одиозный политик и бывший чиновник Владислав Каськив, экстрадированный из Панамы по требованию Генеральной прокуратуры Украины, стал депутатом Закарпатского облсовета от партии «ОПЗЖ».

Детали: Бывший глава Государственного агентства по инвестициям и управлению национальными проектами Владислав Каськив стал депутатом Закарпатского областного совета от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь». Как сообщается на официальном сайте Центральной избирательной комиссии, он прошел под шестым номером, получив 481 голос избирателей шестого избирательного округа в Хустском районе.

По данным ЦИК, Каськив — частный предприниматель, имеет высшее образование и проживает в Киеве.

Отметим, что в 2004 г Каськив был активным участником Оранжевой революции в качестве руководителя координационного центра гражданской кампании «ПОРА», за что даже получил памятный знак «Выдающемуся участнику Оранжевой революции». После победы Виктора Ющенко он около года был его внештатным советником. На досрочных парламентских выборах 2007 г стал народным депутатом от блока «Наша Украина — Народная самооборона».

В 2009-2010 гг работал советником премьер-министра Украины Юлии Тимошенко по вопросам иностранных инвестиций.

Во времена президентства Виктора Януковича возглавлял Госагентство по инвестициям и управлению национальными проектами. По данным следствия, в 2012 году из государственного бюджета Украины выделили более 500 млн грн для реализации ряда национальных проектов. В частности, проект «Качественная вода» предусматривал установление в крупнейших городах Украины автоматов по розливу питьевой воды, а согласно проекту «Олимпийская надежда-2022» должны быть сведены инфраструктурные объекты для проведения зимних олимпийских игр в Украине. Однако эти и другие проекты так и не были реализованы.

В тему: 26 ноября 2012 г Украина подписала с компаниями Excelerate Energy LLC (США) и Gas Natural SDG, SA (Испания) соглашение о сотрудничестве по реализации национального проекта «LNG терминал». Однако через несколько часов после подписания договоров компания Gas Natural SDG опровергла свое участие в проекте, заявив, что подписант соглашения с испанской стороны Джорди Сард Бонвеи не является представителем компании.

Сам подписант по имени он впоследствии также это признал. Как выяснили СМИ, он был обычным лыжным инструктором.

В августе 2015 г стало известно о том, что бывший глава Госинвестпроекта Владислав Каськив вывел из Украины около 255 млн грн.

В марте 2016 г он был объявлен в розыск.

18 августа 2016 года Генпрокурор Юрий Луценко сообщил о задержании Каськива на территории Республики Панама за хищение и другие служебные преступления.

8 сентября он был задержан повторно.

1 ноября 2017 года Каськива экстрадировали в Украину, после чего отпущен под залог Печерским районным судом Киева.

Напомним: В сентябре 2013 года бывший вице-премьер-министр Украины Борис Колесников обвинил главу Каськива в профнепригодности, заявив, что он «даже собачьей будки в своей жизни не построил».

Незадолго до этого тогда еще народный депутат от «Батькивщины» Геннадий Москаль опубликовал документ Черновицкого университета, который свидетельствует о том, что Каськив был исключен из вуза за пьянство и прогулы.

Позже Москаль уличил Каськива в отсутствии высшего образования. Тот эту информацию опроверг, не приведя, впрочем, никаких доказательств.